Кучма за розпуск парламенту, але Ющенка на виборах не підтримає

Колишній Президент України Леонід КУЧМА підтримує рішення нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових парламентських виборів.

Про це йдеться у коментарі екс-глави держави, текст якого розміщений на його персональному веб-сайті.

«Вважаю, що призначення дострокових виборів є правильним кроком. Я не вірю коаліціям, вибудуваним без ідеологічної складової», - сказав Л.КУЧМА.

За його словами, ситуація, яка склалася під час переговорного процесу щодо відновлення демократичної коаліції, змусила В.ЮЩЕНКА піти на призначення дострокових виборів. «Навіть повернувши назад демократичну коаліцію між БЮТ та «Нашою Україною» при тих стосунках між Президентом і прем’єр-міністром, коли вони не політичні партнери, а політичні вороги, окрім негативу для країни, нічого не було б. Розглядались також об’єднання з ЛИТВИНИМ, але вони не бачили його партнером», - сказав Л.КУЧМА.

Також екс-Президент висловився проти створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів. «У них немає спільної ідеології. Така коаліція могла існувати тільки в інтересах досягнення влади та бізнесу, але не на користь Україні», - зазначив він. При цьому Л.КУЧМА додав: «Всі розуміють, що йде боротьба не за Україну – йде боротьба за владу... Думаю, люди зроблять оцінку під час цієї виборчої кампанії».

Водночас екс-Президент зауважив, що він ще не визначився, за яку політичну силу голосуватиме на дочасних виборах. «ЮЩЕНКА не буду підтримувати на виборах, бо політика, яку він проводив, була не на користь Україні. Візьміть спочатку – розрив відносин з Росією. Що ми від цього виграли?», - запитав Л.КУЧМА. Він зауважив, що у ЄС на Росію дивляться як на важливого політичного гравця та стратегічного партнера. «Для ЄС Росія є стратегічним партнером, третій ринок після ЄС та США, на третину Європа залежить від енергоносіїв», - сказав Л.КУЧМА.

Крім того, колишній Президент розкритикував категоричну позицію В.ЮЩЕНКА під час російсько-грузинського конфлікту. «Жоден серйозний політичний лідер Європи не кинувся підтримувати Грузію. Навіть Ніколя САРКОЗІ знову на весь світ сказав, що Грузія перша напала на Південну Осетію», - нагадав Л.КУЧМА. Він переконаний, що Україні слід було зайняти позицію посередника у вирішенні конфлікту.

Також Л.КУЧМА висловився за зміну політичної еліти в країні. «Хотілося б, щоб у політиці з’являлися нові люди. Не варто тасувати ті самі карти, з тих самих політиків», - сказав він.

Серйозні політичні перспективи, на думку Л.КУЧМИ, має Володимир ЛИТВИН. «Останнім часом він довів, що виважений політик, не кидається зі сторони в сторону», - зазначив екс-Президент.

Він також виділив голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА. «Я думаю, що в нас є молоді політики. Мені подобається ЯЦЕНЮК. Він ще занадто молодий політик і робить деякі помилки, він думає, що взяв уже бика за роги. Гадаю, у нього велике майбутнє. Таких людей слід підтримувати і ростити політичну еліту з таких, як ЯЦЕНЮК», - сказав Л.КУЧМА.

На його думку, добре політичне майбутнє має також і народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО.