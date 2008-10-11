Депутати від БЮТ блокують кабінет голови Апеляційного суду

Група народних депутатів від БЮТ у Апеляційному адміністративному суді Києва блокує розгляд скарги Секретаріату Президента на рішення Окружного адміністративного суду столиці про призупинення дії Указу глави держави щодо призначення дострокових парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищого адміністративного суду України.

За інформацією співрозмовника агентства, наразі група депутатів від БЮТ перебуває у службовому кабінеті заступника голови суду Михайла МЕЖЕВИЧА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це також заявив сьогодні керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Секретаріату глави держави Руслан КИРИЛЮК.

За його словами, вчора ввечері Секретаріат Президента подав до адміністративного апеляційного суду столиці апеляційну скаргу на ухвалу щодо призупинення дії указу про розпуск парламенту.

«Скаргу було подано з клопотанням про її невідкладний розгляд, оскільки вчорашнє рішення суду очевидно суперечить чинному законодавству і практично блокує виборчий процес в країні», - підкреслив Р.КИРИЛЮК. Однак сьогодні, зазначив він, прибувши до приміщення суду, представники Секретаріату Президента мали змогу спостерігати, по суті, повторення минулорічної практики перешкоджання роботи суддів, коли справа стосується виборів (і зокрема оскарження указів про розпуск ВР). Адже вже зранку у кабінеті в.о. голови суду знаходився народний депутат від БЮТ, а пізніше до будинку підтягнулися ще кілька парламентаріїв від цієї політичної сили.

«У той же час - знову-таки «у найкращих традиціях» минулого року з суддею, що вчора прийняв ухвалу, зв`язатися неможливо, матеріали справи закриті у його кабінеті - тобто суд просто не може наразі приступити до розгляду апеляційної скарги», - сказав Р.КИРИЛЮК, додавши, що саме зважаючи на ці обставини, час розгляду скарги в суді ще не призначений.

«Уся ця картина дійсно нагадує 2007 рік - тоді подібні рейдерські політичні судові ухвали приймалися також у п`ятницю ввечері, аби затягнути процес їх оскарження принаймні до понеділка, а біля судів постійно чатував пікет з народних депутатів, завданням яких було вчинення психологічного тиску на суддів - а фактично йшлося про елементарне зловживання своїми депутатськими правами», - констатував Р.КИРИЛЮК.

Керівник Служби з представництва в судах інтересів Президента звернув особливу увагу на те, що суддя Окружного адміністративного суду Києва взагалі не мав права приймати до розгляду позов БЮТ щодо призупинення дії Указу Президента - адже за результатами виборів 2007 року Вищий адміністративний суд України висловився «абсолютно чітко» - розгляд подібних справ належить виключно до компетенції Конституційного Суду. ВАСУ також вказав на неприпустимість забезпечення будь-яких позовів шляхом зупинення виборчого процесу.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

Суд також заборонив ЦВК проводити будь-які засідання, пов’язані з організацією позачергових виборів до ВР.