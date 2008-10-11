Ющенко бажає очолити виборчий блок зразка 2002 р.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує позицію партії «Народний Союз Наша Україна» про відновлення Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» зразка 2002 року, але без входження до нього партії «Єдиний Центр».

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні в Івано-Франківську на конференції Івано-Франківської регіональної організації НСНУ повідомив народний депутат, член президії НСНУ Руслан КНЯЗЕВИЧ, відповідаючи на запитання делегатів.

За його словами, Президент України, як почесний голова партії, «висловив бажання піти на чолі партії на дострокових виборах».

«Ми можемо йому відмовити? - риторично запитав Р.КНЯЗЕВИЧ. – Звичайно, що ні! Тим більше, що він бажає відродити блок зразка 2002 року, коли був Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» і переміг на виборах».

«Він (Президент – УНІАН) вважає і готовий очолити цю політичну силу і йти до людей. І переконувати у своїй правоті», - наголосив депутат.

За його словами, Блок Ющенка можна створити у складі «Нашої України» і Української народної партії. «Більше не треба, бо велика структура важко керована», - зауважив він.

«За жодних умов тут не має бути «Єдиного Центру», - підкреслив народний депутат. – Адже це політична сила, яка на почуттях «Нашої України» хотіла збудувати своє майбутнє, тому не має політичного права бути поруч з нами. Скажу більше, Президент сприймає цю позицію. В найближчий час ви побачите нову структуру».

Народний депутат, заступник голови партії НСНУ Зіновій ШКУТЯК також повідомив, що більшість членів президії НСНУ вчора виступили проти блокування з «Єдиним Центром». За його словами, кінцеві варіанти складу блоку вирішуватимуться на з’їзді партії.