Народний Рух розривається між "проукраїнцями" і "пробютівцями"

Депутат Полтавської обласної ради, голова Полтавської обласної організації Народного Руху України Олег ПУСТОВГАР не виключає розколу в партії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв`ю журналістам.

На запитання, чи правда, що з боку керівництва НРУ виявляється тиск на краєві організації партії, щоб провести рішення щодо союзу НРУ і БЮТ, і чи не означає це, що НРУ загрожує черговий розкол, О.ПУСТОВГАР відповів: «Шкода, але це так. Рухівці Полтавської області залишаються на позиціях українства. Ми виходимо з того, що Президент йде шляхом національної ідеї, тому залишимося з ним, чого б це нам не коштувало. Тиск є».

О.ПУСТОВГАР заявив, що «частина НРУ готова (а це народні депутати Борис ТАРАСЮК, Олександр ЧЕРНОВОЛЕНК) відстоювати БЮТівський напрям. Народні депутати-рухівці Роман ТКАЧ, Ярослав КЕНДЗЬОР, Іван СТОЙКО, а також низка голів облорганізацій, у тому числі і я, зберегли совість і на змичку з БЮТом не підуть».

О.ПУСТОВГАР заявив, що остаточне рішення про своє членство в партії прийме після з`їзду НРУ.

«Перейти самому в якусь партію - позиція слабкої людини. Ми зберемо обласну надзвичайну рухівську конференцію і разом ухвалимо чесне рішення», - зазначив О.ПУСТОВГАР.

Він переконаний, що БЮТ прагне “прихватизувати” НРУ.

«Мені б цього дуже не хотілося, проте боюся, що Рух блокуватиметься з БЮТом. На з`їзді партії я відстоюватиму іншу точку зору разом з депутатами: Лесем ТАНЮКОМ, вдовою В’ячеслава Чорновола Атеною ПАШКО та іншими порядними людьми. Можливо, БЮТ вдасться "прихватизувати” Рух, але з Полтавою – ні», - сказав О.ПУСТОВГАР.

За його словами, Тернопільська, Івано-Франківська і Львівська облорганізації НРУ - це 60% членства у всій партії.

«Саме тому позиції лідерів цих обласних організацій є вагомими. Мабуть, тому дехто протягнув такі квоти на з`їзд, щоб делегати від цих організацій не змогли робити погоду. Це не чесно. У Полтавській області ми маємо близько 2 тис. рухівців з партквитками і півтори тисячі прихильників. Переконаний, що вони не піддадуться на усілякі інсинуації, і ні в які БЮТи не підуть», - заявив О.ПУСТОВГАР.