В БЮТ звинувачують СБУ та Секретаріат Президента у захопленні суду

Блок Юлії Тимошенко звинувачує Секретаріат Президента України у тиску на суди для ухвалення рішення щодо поновлення Указу Президента про проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, представники Секретаріату Президента та Служби безпеки України захопили приміщення Апеляційного суду та вимагають негайного розгляду скарги Секретаріату Президента на рішення Окружного адміністративного суду столиці про призупинення дії Указу глави держави щодо призначення дострокових парламентських виборів. «Служба безпеки України на чолі з заступником голови СБУ Тіберієм ДУРДИНЦЕМ захопила кабінет керівника апарата суду та проводить там бесіди з виконуючим обов’язки голови суду», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Народний депутат наголосив, що присутність депутатів від БЮТ в суді пов’язана з намаганням захистити працівників суду «від тиску на судівський корпус». «Ми будемо знаходитися тут поки судді не підуть додому, і поки не припиниться порушення законодавства в частині права на відпочинок», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Він також наголосив, що до четверга наступного тижня,16 жовтня, суд взагалі не має права розглядати відповідної скарги Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким призупинено дію указу глави держави про призначення позачергових парламентських виборів.

За словами керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, рішення оскаржене в Апеляційному адміністративному суді столиці, дата розгляду позову поки не визначена.

Р.КИРИЛЮК зауважив, що Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу Окружного адмінсуду, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес.

Посилаючись на досвід минулих позачергових виборів, Р.КИРИЛЮК нагадав про рішення Вищого адміністративного суду України, яким постановлялось, що подібні справи може вирішувати винятково Конституційний Суд України.