Князевич: Єдиний Центр знищив Нашу Україну на корені

Член президії партії «Народний Союз Наша Україна», народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ заявляє про перешкоджання голови Херсонської облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА проведенню установчої конференції НСНУ в області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КНЯЗЕВИЧ повідомив сьогодні на конференції Івано-Франківської регіональної організації НСНУ, відповідаючи на запитання про причини відсутності лідера партії В’ячеслава КИРИЛЕНКА на конференції.

«Сьогодні зранку він (В.КИРИЛЕНКО – УНІАН) змушений був їхати до Херсона, де має провести установчу конференцію НСНУ, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ. – Ви знаєте, що в Херсонській області у нас дуже складна ситуація, оскільки там, крім монгольського іга, нещодавно прийшло іго «Єдиного Центру», яке повністю знищило «Нашу Україну» на корені. І, фактично, ми зараз в тривалих пошуках наших однодумців, яких доводиться вишукувати серед населених пунктів Херсонщини».

За його словами, сьогодні «там намагаються зробити неможливим проведення установчої –перереєстраційної конференції».

«Очевидно, що є доручення голови облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА, який нині очолює «Єдиний Центр» в області, а раніше очолював НСНУ, бо є відвертий, досить агресивний спротив з боку керівництва обласної держадміністрації. Нині він не з меншим бажанням робить все можливе, щоб ця конференція не відбулася. Тому було прийняте екстрене рішення, аби лідер партії В.КИРИЛЕНКО і вісім народних депутатів сьогодні відбули у Херсон», - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ.

На його думку, якщо не вдасться відновити НСНУ на території Херсонської області, то це поставить «під сумнів діяльність» партії в області у нинішній виборчій кампанії, зокрема, роботу окружних і дільничних комісій, агітацію тощо.