Князевич: Єдиний Центр знищив Нашу Україну на корені
На Херсонщині "дуже складна ситуація"
Член президії партії «Народний Союз Наша Україна», народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ заявляє про перешкоджання голови Херсонської облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА проведенню установчої конференції НСНУ в області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КНЯЗЕВИЧ повідомив сьогодні на конференції Івано-Франківської регіональної організації НСНУ, відповідаючи на запитання про причини відсутності лідера партії В’ячеслава КИРИЛЕНКА на конференції.
«Сьогодні зранку він (В.КИРИЛЕНКО – УНІАН) змушений був їхати до Херсона, де має провести установчу конференцію НСНУ, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ. – Ви знаєте, що в Херсонській області у нас дуже складна ситуація, оскільки там, крім монгольського іга, нещодавно прийшло іго «Єдиного Центру», яке повністю знищило «Нашу Україну» на корені. І, фактично, ми зараз в тривалих пошуках наших однодумців, яких доводиться вишукувати серед населених пунктів Херсонщини».
За його словами, сьогодні «там намагаються зробити неможливим проведення установчої –перереєстраційної конференції».
«Очевидно, що є доручення голови облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА, який нині очолює «Єдиний Центр» в області, а раніше очолював НСНУ, бо є відвертий, досить агресивний спротив з боку керівництва обласної держадміністрації. Нині він не з меншим бажанням робить все можливе, щоб ця конференція не відбулася. Тому було прийняте екстрене рішення, аби лідер партії В.КИРИЛЕНКО і вісім народних депутатів сьогодні відбули у Херсон», - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ.
На його думку, якщо не вдасться відновити НСНУ на території Херсонської області, то це поставить «під сумнів діяльність» партії в області у нинішній виборчій кампанії, зокрема, роботу окружних і дільничних комісій, агітацію тощо.