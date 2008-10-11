СБУ взяла під охорону трьох суддів, які мають розглянути скаргу Ющенка

Служба безпеки України надала охорону на прохання трьох суддів Апеляційного адміністративного суду Києва, який має розглянути скаргу Секретаріату Президента щодо рішення окружного адміністративного суду столиці, що призупинив за позовом БЮТ виконання Указу Глави держави щодо розпуску Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

«СБУ надала охорону голові Апеляційного адміністративного суду та двом суддям у зв’язку з їхнім звернення про погрози життю та здоров’ю і перешкоджанню в роботі», - зазначили у прес-службі СБУ.

Як зауважив спірозмовник агентства, вказаним особам надана охорона, яку здійснюватимуть співробітники антитерористичного спецпідрозділу «Альфа».

В СБУ повідомили, що такі дії грунтуються на засадах чинного законодавства України.