БЮТ чекає, що вночі голову суду привезуть назад ухвалювати рішення

Народний депутат з фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявляє, що кілька депутатів від БЮТ мають намір цілодобово чергувати під будівлею Апеляційного адміністративного суду Києва, щоб не дозволити ухвалити незаконне рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під будівлею суду.

За словами В.ПИСАРЕНКА, депутати з БЮТ не виключають, що вночі главу Апеляційного адміністративного суду Києва Михайла МАРУЩАКА привезуть назад до будівлі суду, щоб він в примусовому порядку ухвалив необхідне для Секретаріату Президента України рішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше, за словами депутата, співробітники спецпідрозділу «Альфа» вивезли М.МАРУЩАКА в невідомому напрямку.

10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

У свою чергу, Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

За словами керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу Окружного адмінсуду, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні ухвали, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес.

Посилаючись на досвід минулих позачергових виборів, Р.КИРИЛЮК нагадав про рішення Вищого адміністративного суду України, яким ухвалювалося, що подібні справи може вирішувати виключно Конституційний Суд України.