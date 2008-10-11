МВС не знає, що за люди називають себе працівниками СБУ

Міністерство внутрішніх справ України посилило охорону будівлі Апеляційного адміністративного суду Києва, в якому сьогодні мала розглядатися скарга Секретаріату Президента України на рішення столичного Окружного адміністративного суду, яким було призупинено Указ Президента про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив заступник міністра Олександр САВЧЕНКО.

«Враховуючи події біля київського Окружного адміністративного суду, поки нами незрозумілі, ми біля Апеляційного адміністративного суду посилили охорону», - зазначив О.САВЧЕНКО.

Він зауважив, що відповідно до інструкціїї, охорону там цілодобово несуть 5 співробітників підрозділу «Грифон», а враховуючи сьогоднішні події, охорону посилено ще сімома співробітниками спецпідрозділу «Беркут».

За словами заступника міністра, сьогодні біля приміщення Апеляційного адмінсуду знаходиться мікроавтобус з невідомими особами, які на запитання правоохоронців відповідають, що вони є співробітниками СБУ.

«Враховуючи це, - зазначив О.САВЧЕНКО, - ми напевно посилимо охорону громадського порядку і на території, прилеглій до суду».

В цьому контексті заступник міністра сказав, що біля Апеляційного адмінсуду також працюватимуть групи документування та відеофіксації.

Водночас він нагадав, що відповідно до інструкції, затвердженої керівництвом суду, міліцейська охорона не допустить нікого до приміщення суду у вихідний день, окрім його голови.

На запитання щодо можливості входу до будівлі народних депутатів, О.САВЧЕНКО відповів: «Народні депутати можуть безперешкодно заходити в будь-яке приміщення будь-якої форми власності, які функціонують. А суд у вихідні дні не працює».