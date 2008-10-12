Суд готується відмінити рішення про призупинення указу Ющенка - БЮТ

Секретаріат Президента України має намір поновити спроби тиску на Апеляційний адміністративний суд Києва для розгляду й ухвалення рішення щодо скасування судової ухвали про призупинення указу Президента про розпуск Верховної Ради, заявляє народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Як сказав він сьогодні кореспонденту УНІАН, о 7-й годині ранку представники СБУ привезли до приміщення Апеляційного адміністративного суду в.о. голови суду Михайла МЕЖЕВИЧА. Крім того, наголосив депутат, в екстренному порядку були зібрані працівники канцелярії суду. «Повним ходом ведеться підготовка до судового засідання», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Депутат зауважив, що за інформацією, наявною у БЮТ, відповідне засідання суду планується провести після 12.00.

В.ПИСАРЕНКО також повідомив, що народні депутати від БЮТ продовжують чергувати біля приміщення суду. Зараз там перебувають 10 депутатів.

Як наголосив В.ПИСАРЕНКО, перебування депутатів біля суду пов’язане з тим, що, згідно із законодавством, апеляційний суд може розглянути апеляцію на рішення не раніше, ніж через 5 днів. Тому, за його словами, будь-які сьогоднішні рішення суду є незаконними.

Також В.ПИСАРЕНКО підкреслив, що субота і неділя є вихідними днями і суд не ухвалює рішень.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

У свою чергу, Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва в Апеляційному адміністративному суді столиці. Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес.

БЮТ звинуватив Секретаріат Президента у тиску на суди для ухвалення рішення щодо поновлення указу про позачергові вибори. За словами В.ПИСАРЕНКА, представники Секретаріату Президента та СБУ 11 жовтня захопили апеляційний суд і вимагають негайного розгляду скарги Секретаріату Президента. Раніше, за словами депутата, співробітники спецпідрозділу «Альфа» вивезли голову адмінсуду Михайла МАРУЩАКА у невідомому напрямку.

В результаті МВС посилило охорону будівлі Апеляційного адміністративного суду Києва.