Тимошенко не згодна, що хороший художник - це голодний художник
12:22, 12 жовтня 2008Політика
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Привітання прем`єра
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала художників з професійним святом.
Як повідомляє управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у вітанні йдеться: “Наш уряд категорично не погоджується з тезою стосовно того, що гарний митець - це голодний митець, бо тоді він творить не заради мистецтва, а заради того, щоб прогодувати свою сім’ю чи оплатити оренду майстерні. Уряд докладає максимум зусиль для підтримки вашого таланту, дбаючи про збільшення фінансування культури та мистецтва».
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