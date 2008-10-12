Тимошенко не згодна, що хороший художник - це голодний художник

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала художників з професійним святом.

Як повідомляє управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у вітанні йдеться: “Наш уряд категорично не погоджується з тезою стосовно того, що гарний митець - це голодний митець, бо тоді він творить не заради мистецтва, а заради того, щоб прогодувати свою сім’ю чи оплатити оренду майстерні. Уряд докладає максимум зусиль для підтримки вашого таланту, дбаючи про збільшення фінансування культури та мистецтва».