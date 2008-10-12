У Партії регіонів вважають, що суддя «просто помилився»

У Партії регіонів вважають, що суддя Окружного адміністративного суду Києва помилився, зупинивши указ Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і призначення позачергових виборів.

Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на народного депутата від Партії регіонів, першого віце-спікера Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

“У даному випадку, мені здається, що суддя просто помилився, взявши на себе провадження справи, яка є виключною підсудністю Конституційного Суду України. А причини його помилки чи мотиви… Я думаю, тут вже можуть розбиратися органи суддівського самоврядування – чи то Вища рада юстиції, чи інші органи: з яких мотивів суддя взяв на себе провадження того, що взагалі не належить до компетенції адміністративного суду”, - сказав він.

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, ті ухвали, які прийняв цей суддя, будуть скасовані у суді апеляційної інстанції.