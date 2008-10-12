Прокуратура Києва узялася за нардепів і суддю, який зупинив указ Ющенка

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно судді Окружного адміністративного суду столиці, який своїм рішенням зупинив виконання указу Президента України про розпуск Верхлвної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив прокурор міста Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, кримінальну справу порушено у зв’язку з винесенням суддею Володимиром КЕЛЕБЕРДОЮ завідомо неправдивої ухвали для забезпечення позову БЮТ.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України.

Також прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом втручання групи осіб, серед яких були народні депутати України, у діяльність Апеляційного адміністративного суду Києва та за фактом хуліганських дій.

За словами Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента - уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН заявив сьогодні, 12 жовнтя, що учасники блокування указу про позачергові вибори мають понести кримінальну відповідальність.

Зокрема, за словами І.ПУКШИНА, це суддя Окружного адміністративного суду міста Києва В.КЕЛЕБЕРДА, який 10 жовтня виніс ухвалу про забезпечення позову БЮТ, якою зупинено дію указу.

Також, зауважив він, це народні депутати від БЮТ, які знаходяться в Апеляційному адмінсуді і перешкоджають розгляду апеляційної скарги на ухвалу та своїми діями чинять тиск на суд.