Тимошенко подякувала Кличку, що не довелося вставати о 5-ій ранку

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала ВІТАЛІЯ Кличка із перемогою за чемпіонський пояс за версією WBC.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО йдеться: «Від усього серця вітаю тебе з тріумфальним поверненням на ринг і прекрасною, блискучою перемогою. А ще дякую за те, що ти провів цей бій у Європі (зізнаюся чесно, що дуже не люблю вставати о 5-й ранку, щоб дивитися твої з братом американські бої)».

Прем’єр висловила переконання, що брати КЛИЧКИ роблять «дуже багато для міжнародного визнання України, значно більше, ніж усі політики разом узяті».

Ю.ТИМОШЕНКО побажала В.КЛИЧКУ «наступних перемог і тріумфу», і зауважила: «А ще хочу, щоб тільки твої суперники знали, що таке нокаут. І в боксі, і в політиці».