Костенко відмовиться від преференцій Тимошенко на користь Ющенка?

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що найбільш реалістичним для УНП на дострокових парламентських виборах може бути входження у єдиний блок патріотичних сил, який очолить Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН про це Ю.КОСТЕНКО повідомив сьогодні в Івано-Франківську на звітно-виборній конференції обласної організації УНП.

«У підсумку переговорного процесу ми прийшли до думки, що найбільш реалістичним для УНП на дострокових парламентських виборах може бути похід у єдиному блоці патріотичних сил, який очолить особисто Віктор Андрійович ЮЩЕНКО», - наголосив він.

За словами Ю.КОСТЕНКА, він мав розмову з цього приводу з Президентом України. «ЮЩЕНКО бачить у цьому блоці, зрозуміло, «Нашу Україну», де він почесний голова, і другою він назвав УНП, - зауважив політик. Щодо Єдиного Центру, то він не бачить таких проектів в середовищі свого блоку, який має нести українську патріотичну ідею».

За словами Ю.КОСТЕНКА, В.ЮЩЕНКО сказав, що «список цього блоку буде кардинально змінено з врахуванням всіх тих помилок, яких припустилися у 2006 і 2007 роках, а також із врахуванням сьогоднішніх обставин».

Лідер УНП назвав показовим факт, що троє з «першої п’ятірки» блоку зразка 2007 року від В.ЮЩЕНКА пішло. «Тому такий підбір політичних товаришів є неприпустимим», - вважає лідер УНП.

Він також констатував, що УНП нині стала «у центрі правої національної патріотичної політики». За його словами, Юлія ТИМОШЕНКО «пропонувала величезні преференції», аби УНП увійшла до неї у блок.