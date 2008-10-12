Костенко відмовиться від преференцій Тимошенко на користь Ющенка?
Лідер УНП прораховує реалістичні варіанти
Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що найбільш реалістичним для УНП на дострокових парламентських виборах може бути входження у єдиний блок патріотичних сил, який очолить Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН про це Ю.КОСТЕНКО повідомив сьогодні в Івано-Франківську на звітно-виборній конференції обласної організації УНП.
«У підсумку переговорного процесу ми прийшли до думки, що найбільш реалістичним для УНП на дострокових парламентських виборах може бути похід у єдиному блоці патріотичних сил, який очолить особисто Віктор Андрійович ЮЩЕНКО», - наголосив він.
За словами Ю.КОСТЕНКА, він мав розмову з цього приводу з Президентом України. «ЮЩЕНКО бачить у цьому блоці, зрозуміло, «Нашу Україну», де він почесний голова, і другою він назвав УНП, - зауважив політик. Щодо Єдиного Центру, то він не бачить таких проектів в середовищі свого блоку, який має нести українську патріотичну ідею».
За словами Ю.КОСТЕНКА, В.ЮЩЕНКО сказав, що «список цього блоку буде кардинально змінено з врахуванням всіх тих помилок, яких припустилися у 2006 і 2007 роках, а також із врахуванням сьогоднішніх обставин».
Лідер УНП назвав показовим факт, що троє з «першої п’ятірки» блоку зразка 2007 року від В.ЮЩЕНКА пішло. «Тому такий підбір політичних товаришів є неприпустимим», - вважає лідер УНП.
Він також констатував, що УНП нині стала «у центрі правої національної патріотичної політики». За його словами, Юлія ТИМОШЕНКО «пропонувала величезні преференції», аби УНП увійшла до неї у блок.