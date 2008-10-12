Генпрокуратура оскаржила призупинення указу про розпуск ВР
17:23, 12 жовтня 2008Політика
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Про це повідомляється на сайті ГПУ
Генеральна прокуратура України внесла апеляцію на ухвалу Київського окружного адміністративного суду про призупинення Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів», яку вважає необґрунтованою.
Про це повідомляється на сайті ГПУ.
Як зазначається у повідомленні, апеляція, у якій ставиться питання про скасування вказаної ухвали, внесена до Апеляційного адміністративного суду м.Києва.
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