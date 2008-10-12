БЮТ звинуватив Секретаріат Президента у силовому захопленні судів

Народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК заявляє, що Секретаріатом Президента України реалізовується сценарій силового захоплення приміщень окремих судів задля тиску на суддів за допомогою військових формувань Управління державної охорони (УДО) та Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами С.ОЛІЙНИКА, дислокацію військових формувань координує особисто керівник УДО Валерій ГЕЛЕТЕЙ.

С.ОЛІЙНИК запевнив, що силовики зайняли приміщення Окружного адміністративного суду Києва та Апеляційного адмінсуду.

Він наголосив, що відповідно до чинного законодавства, охорона цих будинків здійснюється виключно підрозділами МВС або судовою міліцією «Грифон».

«Перебування військових підрозділів СБУ та УДО на цих об’єктах не передбачено законом. До їхньої компетенції відноситься виключно охорона будинків Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів», - зауважив С.ОЛІЙНИК.

Депутат зазначив, що перебування підрозділів СБУ та УДО на території судів відбувається на підставі Указу Президента, «який носить відверто протизаконний характер та має на меті фізичне утримання будинків зазначених судів, а також суддів як фізичних осіб».

С.ОЛІЙНИК звернувся до прокуратури з вимогою відреагувати на порушення закону та відкрити кримінальну справу «за фактом незаконного перебування підрозділів СБУ та УДО та території судів».