Ющенко покликав до себе губернаторів і Черновецького

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду з керівниками обласних державних адміністрацій, головою Ради міністрів АР Крим, головами Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Як повідомляє прес-служба глави держави, крім того, о 17.00 В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистій церемонії вшанування чемпіонів та призерів ХІІІ Паралімпійських ігор, що відбудеться у Національному палаці «Україна».

Пряму трансляцію урочистостей вестиме Національна телекомпанія України.