Ющенко покликав до себе губернаторів і Черновецького
10:05, 13 жовтня 2008Політика
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Президент також вітатиме паралімпійців
Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду з керівниками обласних державних адміністрацій, головою Ради міністрів АР Крим, головами Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Як повідомляє прес-служба глави держави, крім того, о 17.00 В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистій церемонії вшанування чемпіонів та призерів ХІІІ Паралімпійських ігор, що відбудеться у Національному палаці «Україна».
Пряму трансляцію урочистостей вестиме Національна телекомпанія України.
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