"Бідний" депутат Лещенко: перші коментарі правоохоронців стосовно його можливого корупційного житла - "Гроші"

01:32, 20 вересня 2016
Політика
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Розслідування купівлі депутатом від БПП Лещенком квартири вартістю 7,5 мільйонів гривень продовжується. 

Бідний депутат Лещенко: перші коментарі правоохоронців стосовно його можливого корупційного житла /

Після перевірки антикорупційної прокуратури виявилось, що Лещенко збрехав щодо того, хто позичив йому гроші. Звідки ж у депутата і журналіста такі гроші та кому ще з колег Лещенка квартирне питання зіпсувало життя дізнавалися журналісти програми "Гроші".

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Лещенко настільки вірив у те, що говорив журналістам стосовно придбання дорогого житла, що навіть попросив НАБУ перевірити купівлю його квартири, розповідається в сюжеті "Грошей".

НАБУ за кілька днів винесло невтішний вердикт для Лещенка: знайдено ряд адміністративних порушень, пов'язаних із корупцією.

Квартира вартістю 7,5 мільйонів гривень була придбана з 4 джерел. Зокрема, 3,77 млн грн в якості позики дала власниця "Української правди" Олена Притула.2 млн грн Лещенко зняв з депозиту, оформленого на його матір. Ще 1,78 млн грн Лещенко витягнув з особистої кишені. І всього 150 тис грн йому дала його кохана - Анастасія Топольска.

Порушення полягають в тому, що Лещенко не задекларував мільйони своєї матері, яка прописана за однією з ним адресою.

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Дивним для НАБУ здався і той факт, що Олена Притула надала депутату безвідсоткову позику, що можна розцінити як хабар.

Як зазначається в сюжеті, в Україні вимальовується ціла каста антикорупціонерів-мільйонерів: на черзі в НАБУ стоїть колега Сергія Лещенка, нардеп Світлана Заліщук. Вона вже в статусі народного депутата придбала квартиру в центрі Києва вартістю 13 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва. 

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.

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Сьогодні, 19 вересня, директор НАБУ повідомив, з яких джерел Лещенко отримав кошти на придбання елітної квартири.

«Перше й основне – 3 млн 770 тис. отримана позика паном Лещенко від Олени Притули (співзасновник видання «Українська правда» - УНІАН). 77 тис. дол. США, що дорівнює 1 млн 998 тис. – зняті кошті з депозитів, які оформлені на матір Лещенка – Лещенко Тетяну Яківну. 150 тис. грн отримано від цивільної дружини Топольської. Інша частина коштів у розмірі приблизно 1 млн 780 тис. – особисті заощадження Лещенка», - сказав Ситник.

Також він заявив, що під час перевірки стосовно придбання Лещенком квартири виявлено ознаки адмінправопорушень, матеріали перевірки будуть передані НАЗК.

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