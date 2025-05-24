Цю допомогу надавав попередній уряд країни, тоді як чинна влада жодної допомоги не надала.

Словаччина повинна вимагати від України частину українських природних ресурсів в обмін на раніше надану військову допомогу. Із такою ініціативою виступили представники правлячої парламентської коаліції, пише Teraz.

Так, Словацька національна партія (SNS), яка входить до правлячої коаліції, закликала прем'єр-міністра Роберта Фіцо ініціювати в рамках Євросоюзу механізм, за яким країни блоку зможуть отримати частину українських мінеральних ресурсів.

"Ніколи в історії жодної держави не було такого підписання угоди, як це зробив президент Зеленський стосовно США. Допомога Європейського Союзу наближається до обсягу допомоги США. Якщо Україна передасть усі свої мінеральні багатства США, Україні не буде чим повернути допомогу європейським державам", – заявила представниця партії SNS Зузана Шкопцова.

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При цьому вона прямо визнала, що прагнення США ексклюзивно отримувати українські корисні копалини є нелогічним та неетичним щодо України.

Голова SNS Андрій Данко має намір вже у понеділок офіційно передати словацькому уряду відповідний запит. Зокрема у цьому документі є заклик порахувати витрати Словаччини на допомогу Україні та підготувати відповідні документи для прем'єр-міністра. За словами націоналістів, Словаччина допомогла Україні на суму понад три мільярди євро і тепер має отримати компенсацію за свою допомогу так само, як її отримали США.

"Якщо Україна вже вирішила оплатити допомогу від США під час конфлікту з Російською Федерацією, то незрозуміло, чому вона не робить цього стосовно Європейського Союзу", – сказала Шкопцова.

SNS вважає, що прем'єр-міністр Фіцо порушить це питання на наступній зустрічі прем'єр-міністрів ЄС, щоб вони могли звернутися до керівництва Європейського Союзу.

Допомога Україні від Словаччини та угода про надра зі США

Як писав УНІАН, попри свої обмежені військові та фінансові ресурси, Словаччина була одним із важливих постачальників зброї та військової техніки для Україні у перші місяці повномасштабної війни. Зокрема Словаччина була першою країною, яка передала Україні систему ППО – у квітні 2022 року. Також Словаччина передавала Україні самохідні гармати, винищувачі та іншу зброю.

Однак усі ці поставки здійснювалися за рішенням попереднього уряду країни. Восени 2023 року в Словаччині відбулися вибори, за результатами яких склад уряду змінився, і країну очолив Роберт Фіцо – прихильник Росії і критик України. Він одразу зупинив усю безкоштовну допомогу Києву, але дозволив словацьким компаніям виконувати військові замовлення України на комерційній основі.

Що стосується українсько-американської угоди про надра, то вона не передбачає передачу США українських природних ресурсів, як про це заявили словацькі парламентарі. Також за цією угодою Україна не буде надавати США будь-яких компенсацій за вже надану військову допомогу. Насправді угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду, який буде наповнюватися частково доходами від нових ліцензій на видобуток копалин в Україні і частково у нього може бути зарахована нова військова допомога США, якщо така буде надаватися.

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