В екранізації Street Fighter ще буде гучне ім'я зі світу реслінгу.

Джейсон Момоа веде переговори про роль в екранізації Street Fighter, вихід якої раніше планувався на 2026 рік. Після приголомшливого успіху фільму "Майнкрафт", шанси отримати роль у актора високі.

Як повідомляє Deadline, разом із Момоа серед потенційних учасників проєкту згадуються Ноа Сентінео, Ендрю Кодзі та зірка реслінгу Роман Рейнс.

Фільм розробляє студія Legendary Pictures, яка придбала права на екранізацію у квітні 2023 року. За місяць показали офіційний логотип, але в березні 2025-го проєкт було знято з графіка релізів. Це викликало побоювання щодо майбутнього фільму, особливо з урахуванням відсутності інформації про зйомки.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що за грою Elden Ring знімуть фільм. Проєктом займається студія A24, режисером виступить Алекс Гарленд, а також до картини залучать Джорджа Р. Р. Мартіна. Р. Р. Мартіна.

Вас також можуть зацікавити новини: