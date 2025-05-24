Настільки далеко від передової їх не очікують, і тому РЕБ там не працює.

Росіяни почали застосовувати нову тактику використання FPV-дронів на глибину 30-40 км, де їх просто не очікують зустріти. Про це повідомив у своєму Телеграм фахівець із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, нова тактика росіян спостерігається вже протягом місяця на всіх фронтах: активно працюють спеціальні групи російських пілотів, зв'язок із дронами на такій величезній відстані забепечують дрони-ретранслятори високо в небі. Завдання таких груп - бити по українській логістиці та атакувати тилові цілі.

"Причина успіху такої тактики: ніхто не чекає атаки дронами на такій глибині. Окопний/автомобільний РЕБ на такій глибині теж мало хто використовує. Тактичний РЕБ закриває фронти, а не тили позаду себе", - пояснив "Флеш".

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