Міністр вважає, що обговорювати публічно питання "ядерної парасольки" неправильно.

Американську "ядерну парасольку" для Європи неможливо замінити в найближчому майбутньому, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пісторіуса запитали, що він думає про пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона використати ядерну зброї Франції для захисту європейського континенту. Міністр зазначив, що "публічні обговорення цього питання є неправильними".

"Ми дуже зацікавлені в поглибленому діалозі з нашими близькими партнерами з ядерних питань і ведемо його конфіденційно. Я вважаю, що публічні обговорення цього питання є неправильними. Однак, перш за все, американську ядерну парасольку для Європи неможливо замінити в найближчому майбутньому, і ми не повинні створювати іншого враження", - відповів він.

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Водночас, заявив Пісторіус, наразі немає жодних ознак значного виведення Сполученими Штатами військ з Європи або відмови від ядерного стримування.

"Нам було б добре не коментувати кожне слово адміністрації США, а натомість подивитися, що вона насправді робить. Наразі немає жодних ознак значного виведення військ з Європи або відмови від ядерного стримування. Так, адміністрація Трампа комунікує інакше, ніж інші уряди США. І так, у трансатлантичних відносинах виникла нова невизначеність. Але це має лише зміцнити нашу віру в те, що ми, європейці, повинні більше покладатися на себе", - пояснив німецький міністр.

За його словами, вже багато років було зрозуміло, що "у середньостроковій перспективі американці будуть більше залучені до Індо-Тихоокеанського регіону" і менше до Європи.

"З цієї причини, а також тому, що ми зробили надто мало за останні десятиліття, логічно, що європейцям слід приділяти більше уваги власній безпеці в майбутньому, щоб рівень звичайного стримування міг залишатися незмінним або навіть зростати", - сказав він.

Можливості європейської "ядерної парасольки"

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку березня президент Франції Макрон висловився про "ядерну парасольку" ЄС. У своєму зверненні до нації він згадав, що Франція має особливий статус у європейській обороні завдяки наявності ядерної зброї. Президент Франції запропонував влаштувати стратегічні дебати про застосування ядерних сил стримування Франції для захисту європейських союзників. Він додав, що хоче, щоб європейські партнери Парижа більше не залежали від американських сил стримування.

Однак, за словами аналітика Defense Express Олега Каткова, "ядерна парасолька" Франції доволі маленька в порівнянні з тією, що є у РФ, і її "об’єктивно буде складно натягти на всю Європу, тим більше разом з Україною". Катков наголосив, що зараз Франція на найнижчому рівні ядерного стримування в порівнянні з періодом холодної війни.

Також Financial Times писало, що ядерний арсенал Франції, який становить близько 300 боєголовок, занадто малий, щоб захистити весь регіон. Для порівняння, у США 5000 боєголовок, у Росії – 5580, частина з яких нещодавно була переміщена до Білорусі. На думку колишнього чиновника Каміля Гранда, якщо США відмовляться від захисту Європи, помилково було б намагатися повторити їхню ядерну парасольку або створювати її "версію для бідних". Він заявив, що Європа повинна "разом винайти щось інше".

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