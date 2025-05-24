Однак українська держава має показати готовність виконати свою частину угоди, зокрема і в тому, що стосується соціальних гарантій для таких людей.

В українській армії стало помітно більше іноземців, що свідчить про покращення рекрутингу іноземних добровольців. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивний "Алекс", яке веде у телеграм блог "Офіцер".

"Або певним чином покращили рекрутинг іноземців, або просто впровадили інші методи вербування, але хочу визнати, що певний результат таки є - це збільшення кількості структурних підрозділів іноземців у складі одразу декількох бригад Сил оборони України. Це реально не може не тішити, але робити це все треба було ще в далекому 2022-му році і ефект, чесно кажучи, тоді був би набагато більший", - написав він.

Разом з тим офіцер зазначає, що в контексті рекрутингу іноземних добровольців "ще є над чим працювати". Зокрема він вважає необхідним розгорнути повноцінну рекламну кампанія "в рамках дозволеного" та створити рекрутингові центри під це. Військовий наголосив, що Україна має зробити максмально простим шлях до війська для тих іноземців, які виявили бажання служити в ЗСУ.

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"Ну і відповідно певні соціальні гарантії, пільги на території України та інші виплати самою собою мають бути, бо деякі хлопці, які [воюють] з 2022-го, досі не можуть отримати громадянство України, хоча вони набагато більше на нього заслуговують, ніж бідолаги з Тиси", - додав офіцер.

Іноземні добровольці в українській армії

Як писав УНІАН, у складі ЗСУ існують цілі підрозділи, які складають з іноземних громадян, які висловили бажання захищати Європу від російської навали. Найбільш відомими у цьому контексті є грузинські, білоруські, чеченські та російські підрозділи.

Але також за Україну б'ються громадяни багатьох інших країн - не лише європейських, але навіть з іншого боку Землі.

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