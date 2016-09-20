Порошенко зустрівся з Клінтон (фото)

Як повідомляє прес-служба українського президента, Порошенко проінформував Клінтон щодо ситуації на Донбасі.

Глава української держави наголосив, що сьогодні Україна бореться за свободу і демократичні цінності, які об'єднують весь цивілізований світ.

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Співрозмовники погодилися, що у протистоянні російській агресії важливим є зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності з Україною.

Було також відзначено дієвість санкційної політики проти Росії.

Як повідомляє також Порошенко на своїй сторінці у Facebook, він подякував Клінтон "за постійну і тверду підтримку України".