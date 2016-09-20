У Мінську проходить засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи - МЗС Білорусі
10:47, 20 вересня 2016Політика
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У Мінську проходить засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Тристороння контактна група розпочне свою роботу сьогодні / © УНІАН
Про це повідомляє в Twitter Міністерство закордонних справ Білорусі.
«Серію зустрічей робочих підгруп з урегулювання ситуації на сході України відкрили переговори групи з питань безпеки», - повідомили в МЗС Білорусі.
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Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановано на 21 вересня.
Також 21 вересня в Мінську можуть зустрітися голови енергетичних відомств України і Росії.
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