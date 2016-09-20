У Мінську проходить засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи - МЗС Білорусі

Про це повідомляє в Twitter Міністерство закордонних справ Білорусі.

«Серію зустрічей робочих підгруп з урегулювання ситуації на сході України відкрили переговори групи з питань безпеки», - повідомили в МЗС Білорусі.

Читайте такожПорошенко на зустрічі із Жемчуговим і Супруном заявив, що їхньому звільненню з полону сприяли його переговори з Путіним

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановано на 21 вересня.

Також 21 вересня в Мінську можуть зустрітися голови енергетичних відомств України і Росії.