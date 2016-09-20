Прокуратура відкрила справу за фактом російських виборів у Криму

Про це йдеться в повідомленні прокуратури АР Крим, розміщеному на сайті відомства.

«18 вересня 2016 року на території анексованого півострову Крим відбулись вибори до Державної Думи Російської Федерації. Такі дії свідчать про намагання легітимізувати Автономну Республіку Крим шляхом включення незаконно обраних депутатів із вказаного регіону до російського парламенту і фактично є продовженням дій по посяганню на територіальну цілісність та недоторканість України, спрямованих на зміну меж її території», - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що за цим фактом прокуратурою АР Крим порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.110 КК України. «Санкцією зазначеної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що низка країн та міжнародних організацій висловити свою позицію щодо несприйняття результатів цих виборів в Криму. «Про невизнання результатів в тій чи іншій формі заявили ПАРЄ, Україна, США, Естонія, Литва, Румунія, Швеція, Данія, Канада», - констатували у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і «Справедлива Росія» (6,17%).

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ у частині голосування на території окупованого Криму.

Член комітету Європарламенту з питань закордонних справ Міхаель Галер заявив, що в Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, незаконно обраного на виборах у тимчасово окупованому Криму.

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Міністр закордонних справ Канади Стефан Діон заявив, що Канада не визнає вибори до Держдуми РФ на території окупованого Криму.

У МЗС Польщі заявили, що проведення виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму ставить під сумнів їх легітимність.