Запорізька облрада визнала Росію країною-агресором, а "ДНР" і "ЛНР" - терористичними організаціями

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ми вимагаємо від Російської Федерації забезпечити неухильне виконання Мінських угод, вивести військових з території Донецької і Луганської областей, припинити збройну підтримку терористів – бойовиків", - йдеться у зверненні Запорізької облради.

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Крім того, в своїй заяві місцеві депутати закликають міжнародне співтовариство визнати факт агресії проти України, окупації її території та посилити вимоги щодо повернення до міжнародно визнаних кордонів України.

Також під час сесійного засідання депутати Запорізької облради ухвалили рішення про визнання добровольців учасниками АТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України визнала нелегітимними вибори до Держдуми Російської Федерації і весь новообраний склад 7-го скликання.