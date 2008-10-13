Герман: Турчинов хоче підвести Тимошенко під кримінал?

«Олександр Турчинов заявив сьогодні про те, що Кабмін не може фінансувати вибори з Резервного фонду Кабміну, бо цей фонд використовується виключно на подолання стихійних лих. Ну, по-перше, чи може бути більшим стихійне лихо, аніж те, яке Україна має нині при владі?», – заявила депутат-регіонал Ганна Герман, пише ЗІК.

«А по-друге, коли в 2007-му БЮТ ініціював дотермінові вибори, і коли Тимошенко вимагала виділити для проведення виборів гроші з Резервного фонду, то заявляла дослівно таке (цитую): «невиділення коштів з Резервного фонду Кабміну для проведення виборів тягне за собою кримінальну відповідальність», – наголосила Ганна Герман.

«Невже Турчинов хоче підвести Юлію Тимошенко під кримінал?», – додала депутат.