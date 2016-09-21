У Раді представили проект держбюджету-2017 (подію завершено)

Представлення почалось о 12.40.

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Крім того, сьогодні планують, зокрема, ратифікувати угоду між Кабміном України та урядом Ізраїлю щодо працевлаштування членів родин співробітників дипломатичного представництва або консульської установи, а також угоду між Кабміном та урядом Польщі про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік. Уряд заклав податкові надходження у наступному році на рівні 588,024 млрд грн. Зокрема, податки на доходи фізичних осіб та збори складуть 63,162 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 57,280 млрд грн, рентна плата – 52,114 млрд грн, акцизний податок – 109,596 млрд грн.