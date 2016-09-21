ЗМІ назвали ім'я члена ВРЮ, якого викрили у вимаганні $500 тисяч хабара

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, передає "Українська правда".

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко у середу заявив, що член ВРЮ вимагав хабар за незаконний вплив на судове рішення.

Читайте такожУ Запорізькій області СБУшників судитимуть за отримання 200-тисячного хабара

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав він на своїй сторінці Facebook.

Підозрюваний член ВРЮ викликаний до ГПУ.