ЗМІ назвали ім'я члена ВРЮ, якого викрили у вимаганні $500 тисяч хабара

18:55, 21 вересня 2016
Політика
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Члена Вищої ради юстиції, якого викрили у вимаганні 500 тисяч доларів, звати Павло Гречківський.

Член ВСЮ погорел на хабаре / facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, передає "Українська правда".

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко у середу заявив, що член ВРЮ вимагав хабар за незаконний вплив на судове рішення.

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"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав він на своїй сторінці Facebook.

Підозрюваний член ВРЮ викликаний до ГПУ.

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