ЗМІ назвали ім'я члена ВРЮ, якого викрили у вимаганні $500 тисяч хабара
18:55, 21 вересня 2016Політика
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Члена Вищої ради юстиції, якого викрили у вимаганні 500 тисяч доларів, звати Павло Гречківський.
Член ВРЮ погорів на хабарі / facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, передає "Українська правда".
Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко у середу заявив, що член ВРЮ вимагав хабар за незаконний вплив на судове рішення.
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"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав він на своїй сторінці Facebook.
Підозрюваний член ВРЮ викликаний до ГПУ.
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