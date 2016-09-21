Уряд демонструє свідомий підхід до формування держбюджету-2017 - Гринів

Про це повідомляє прес-служба БПП.

“Ключовим пріоритетом є збільшення обороноздатності і безпеки країни. Виділення грошей на обороноздатність максимальне. Держава виконує ті функції, які має робити”, - сказав голова фракції в інтерв’ю журналістам.

Читайте такожУ чверті комітетах Ради немає керівництва, це значно гальмує її роботу – Гринів

За його словами, у 2017 році уряд передбачив також збільшення витрат на освіту, зокрема, збільшення зарплат вчителів.

“Третій пріоритет - це дороги. Він напряму пов’язаний із децентралізацією. Курс на децентралізацію і на інфраструктурні інвестиції в цьому бюджеті є”, - сказав він.

“Ці пріоритети дають можливість зрозуміти, як наступного року буде розвиватись держава”, - зауважив Ігор Гринів.

“Уряд говорить, що ми маємо економічне зростання і, таким чином, ми можемо не скорочувати бюджетні затрати, а збільшувати їх. І те, що їх збільшили не “в середньому”, як температура по палаті, а саме в тих напрямках, про які я сказав, - це свідчить про свідомий підхід до цього бюджету”, - наголосив голова фракції.

Ігор Гринів висловив сподівання, що уряд обґрунтовано розрахував і дохідну і видаткову частину держбюджету на 2017 рік.