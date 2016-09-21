Уряд демонструє свідомий підхід до формування держбюджету-2017 - Гринів
Голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Ігор Гринів зазначив, що має позитивне враження від презентації проекту бюджету 2017 року, яку зробив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні фракції.
Про це повідомляє прес-служба БПП.
“Ключовим пріоритетом є збільшення обороноздатності і безпеки країни. Виділення грошей на обороноздатність максимальне. Держава виконує ті функції, які має робити”, - сказав голова фракції в інтерв’ю журналістам.
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За його словами, у 2017 році уряд передбачив також збільшення витрат на освіту, зокрема, збільшення зарплат вчителів.
“Третій пріоритет - це дороги. Він напряму пов’язаний із децентралізацією. Курс на децентралізацію і на інфраструктурні інвестиції в цьому бюджеті є”, - сказав він.
“Ці пріоритети дають можливість зрозуміти, як наступного року буде розвиватись держава”, - зауважив Ігор Гринів.
“Уряд говорить, що ми маємо економічне зростання і, таким чином, ми можемо не скорочувати бюджетні затрати, а збільшувати їх. І те, що їх збільшили не “в середньому”, як температура по палаті, а саме в тих напрямках, про які я сказав, - це свідчить про свідомий підхід до цього бюджету”, - наголосив голова фракції.
Ігор Гринів висловив сподівання, що уряд обґрунтовано розрахував і дохідну і видаткову частину держбюджету на 2017 рік.