Сьогодні відкривається друга сесія Верховної Ради 5-го скликання

Сьогодні о 10.00 відкривається друга сесія Верховної Ради України 5-го скликання.

Найважливіші питання, які мають розглянути народні депутати під час цієї сесії, - державний бюджет України на 2007 рік, закони про опозицію та Кабінет міністрів, а також закони щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

Учора на Погоджувальній раді парламенту голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ запропонував внести зміни до Регламенту ВР стосовно роботи у перший пленарний тиждень з тим, щоб у цей період народні депутати працювали у комітетах і фракціях.

За його словами, за попередніми пропозиціями, до порядку денного першого тижня роботи парламенту внесено 245 питань. У цьому переліку немає урядових законопроектів, оскільки новий уряд не подав пропозиції, а документи попереднього складу уряду вважаються відкликаними.