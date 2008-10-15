Партія регіонів збирає гроші для сомалійських піратів

Партія регіонів заснувала фонд зі збору коштів для викупу українських моряків - членів екіпажу судна «Фаїна”, захопленого піратами поблизу Сомалі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Передати такі кошти у фонд уже зголосилися народні депутати від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ, Едуард ПРУТНІК, Євген ГЕЛЛЄР, Володимир ЗУБИК.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.

14 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ заявив, що робота зі звільнення заручників проводиться активно, безперервно, але вона не завжди є помітною і не завжди є доцільність її публічного розголошення.