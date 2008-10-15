Богатирьова не хоче сперечатися, «хто кому Рабинович»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що Конституційний Суд має розглянути питання щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на спільній з керівником Бюро національної безпеки Польщі Владиславом СТАСЯКОМ прес-конференції у Києві.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, КС має всі підстави для розгляду цього питання. На думку секретаря РНБО, це дасть можливість повернути політичний процес у законне конституційне русло.

Відповідаючи на запитання журналістів, які є у Президента та РНБО інструменти для того, щоб уряд виконав рішення РНБО щодо фінансування дострокових виборів, Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що Президент проведе консультації з цього приводу з політичними силами.

Вона зазначила, що єдине, що можна сказати зараз, це те, що «вибори призначені, указ (про проведення дострокових виборів) ідеально відповідає Конституції». Вона підкреслила, що поставити вибори під сумнів нікому не вдасться. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, їй не хотілося б вести з цього питання юридичний спір «хто кому Рабинович».

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що рішення з цього приводу міг би ухвалити КС. На її думку, це доцільно, оскільки зараз одна з політичних сил чинить серйозний тиск на судову гілку влади.