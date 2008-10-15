Тимошенко проситиме Ющенка не підписувати ще один указ про розпуск ВР

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знову закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА відновити демократичну коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ після того, як на сьогоднішньому саміті партія заявила про свою позицію щодо неприпустимості проведення дострокових виборів в Україні і необхідності відновлення демократичної коаліції.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що має намір просити Президента не видавати новий указ про розпуск ВР і призначення виборів, який Президент, на її думку, може підписати у зв`язку з тим, що перший указ практично не може бути виконаним через відсутність умов для проведення виборів.

“Я маю намір звернутися до Президента (після повернення до Києва), зокрема враховуючи позицію ЄНП, і запропонувати йому все ж таки заради України, заради стратегії європейської інтеграції повернути свою політичну команду в демократичну коаліцію», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, висловивши впевненість, що взаєморозуміння буде знайдене.