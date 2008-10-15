У ПР натякають, що Тимошенко може судитися скільки хоче – все одно дарма

На хід виборчого процесу, згідно закону, не вплине факт судового оскарження президентського Указу про проведення виборів і процесуальні рішення, що вступили в силу. Принаймні, в цьому переконаний регіонал Сергій Ківалов.

У коментарі УНІАН представник ПР вказав дві причини, з яких бютівці можуть оскаржувати в судах указ Віктора Ющенка про призначення дострокових виборів без якої-небудь можливості зупинити сам процес. «По-перше, як справедливо стверджують фахівці, такої позовної вимоги – (при) зупинити виборчий процес – в судах ніхто не заявляв, - зауважив Ківалов. - По-друге, пунктом 15 Ухвали №2 Пленуму Вищого адміністративного суду роз`яснена вимога процесуального закону: забезпечуючи позов, суд або суддя не має права прямо або опосередковано зупиняти виборчий процес. Єдине виключення, яке допускає закон, – заборона на публікацію результатів виборів, що вже відбулися, – якщо такі результати оскаржені».

До цього регіонал додав, що всі виборчі суперечки в столиці, а також судові справи за скаргами зі всієї країни на рішення, дії і бездіяльність Центрвиборчкому, за відсутності Окружного адміністративного суду столиці (Указ про ліквідацію якого був офіційно опублікований) розглядатиме і вирішуватиме Печерський районний суд міста Києва. А забезпечення порядку і захисту судочинства і прав виборців від порушень і незаконного втручання доручене органам міліції і СБУ.