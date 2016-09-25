Активісти пояснили, що дала блокада окупованого Криму (відео)

Вони відвідали пропускний пункт "Чонгар", а голова Меджлісу Рефат Чубаров у мегафон заявив у бік російських окупантів, що звільнення АРК станеться набагато раніше, ніж це собі уявляють у Кремлі, йдеться в сюжеті ТСН.

Кримські татари не шкодують про те, що рік тому вдалися до радикального перекриття кордону. Тепер на Херсонщині поблизу адмінмежі діє постійний табір.

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Кримчанин Ділявер Сейтумеров на окупований півострів більше нев'їзний. Він був учасником економічної блокади з перших днів. "Це тільки початок. Як ви бачите, результат наявний. Жодної фури немає. Колони не стоять. Електрика не йде. Та й люди вже зовсім інші стали", - вважає активіст.

Один з ініціаторів економічної блокади Ленур Іслямов каже, що цей рік був дуже важливим для кримчан. "Те, що зараз у Верховну Раду внесено закон про те, що буде кримськотатарська автономія у Криму – це те, про що ми говорили на самому початку. Ми так само пройдемо, але вже ввійдемо в статусі господарів цієї землі", - пообіцяв він.

Нагадаємо, 24 вересня до півтисячі кримських татар та активістів акцією відзначили річницю блокади окупованого Росією Криму. Автопробігом вони проїхали від Генічеська у Херсонській області до адмінкордону з анексованим півостровом. Уже на пункті пропуску "Чонгар" влаштували пішу ходу – з українськими та кримськотатарськими прапорами.