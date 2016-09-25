Савченко пропонує прописати особливий статус для всієї України

Про це нардеп Надія Савченко заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Про формат Мінських домовленостей я подавала свої ідеї на європейських та американських майданчиках, як я це бачу. Особливий статус - він не може бути ніякий для Донецька, для Донбасу, для Луганська. Він повинен бути прописаний грамотно для всієї України. У нас давно назрів час децентралізації, за це стояв Майдан", - заявила вона.

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За словами Савченко, "треба робити зміни до Конституції, але тоді, коли вони будуть готові і тільки тоді, коли буде надаватися більше самоврядування людям на місцях".

"Я думаю, що це влаштує і Донбас, і це не повинно означати, що там буде статус, на який впливатиме Росія. Росія викидається за кордон, закривається міждержавний кордон і наводиться порядок і лад у своїй країні. Тому це не може бути особливий статус для якогось одного регіону. Тому що завтра ми будемо надавати особливий статус Волині, потім Закарпаттю, потім Одесі і пішло-поїхало", - додала вона.

Раніше міністр закордонних справ Франції Еро заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі має відбуватися поетапно і включати в себе надання тимчасово окупованим районам Донецької та Луганської областей спеціального статусу і проведення амністії.

За його словами, врегулювання на першому етапі має включати в себе припинення вогню, відведення військ у трьох пілотних зонах. Наступні етапи включають в себе затвердження парламентом згаданих законів про місцеві вибори та спеціальний статус окупованого Донбасу. На третьому етапі Верховна Рада має затвердити дату проведення таких виборів і ухвалити закони про амністію. Паралельно з цим, на думку Еро, відбуватиметься розведення військ воюючих сторін по всій лінії фронту, створення нових пропускних пунктів, звільнення заручників, остаточне виведення військ і забезпечення повного доступу до неконтрольованих зараз владою України ділянок кордону.