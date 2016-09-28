Міносвіти зобов'язало працівників спілкуватися тільки українською мовою (документ)
Міносвіти і науки України зобов'язало своїх працівників при виконанні службових обов'язків розмовляти тільки українською мовою.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави відомства Роман Греба.
За його словами, міністерство видало відповідний указ через почастішання скарг від громадян на те, що чиновники не переходять на державну мову.
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«Працівники Міністерства повинні обов'язково використовувати державну мову при виконанні своїх службових обов'язків (ст. 8 Закону України «Про державну службу»)», - йдеться в указі за підписом Гребы.
Згідно з наказом, при виконанні своїх службових обов'язків працівники Міносвіти повинні використовувати виключно українську мову, як в самому міністерстві, так і в регіонах при спілкуванні з громадянами України.
За Конституцією, державною мовою в Україні є українська.
У червні в опитуванні Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова 60% громадян України назвали рідною мовою українську. Згідно з результатами дослідження, 15% українців вважають рідною російську мову, 22% - і українську, і російську, а 2% респондентів вважають рідними інші мови.