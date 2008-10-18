Гелетей: Луценку доведеться давати пояснення в прокуратурі

Керівник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ вважає, що міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ доведеться давати пояснення в прокуратурі, чому він дозволяє керувати підрозділами МВС представникам БЮТ. Про це В.ГЕЛЕТЕЙ сказав в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

Він нагадав, що сьогодні Прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів під час виконання ними своїх службових обов’язків у Центральній виборчій комісії 14 жовтня 2008 року.

Справа порушена за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України („Погроза або насильство щодо працівників правоохоронних органів”). В.ГЕЛЕТЕЙ зауважив, що покарання за цією статтею передбачено у вигляді позбавлення волі до 5 років.

При цьому він знову заявив, що міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО дозволяє керувати підрозділами МВС представникам БЮТ: „ Я думаю, його найближчим часом спитають в Генеральній прокуратурі України, тому що… МВС сьогодні керується не міністром, а керується народними депутатами від БЮТ. Повірте, це не голослівні слова, доказова база буде також передана в Генеральну прокуратуру, і в межах розслідування цієї кримінальної справи також надаються відповідні матеріали”.

В.ГЕЛЕТЕЙ також підкреслив, що в УДО є відеозаписи всього, що відбувалось у ЦВК.

При цьому присутня в студії народний депутат України від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО зазначила, що в 2007 році при аналогічних подіях в Генпрокуратурі проти тодішнього міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА було порушено кримінальну справу. Депутат поцікавилася в керівника УДО, чому ж зараз не ініціюють порушення справи проти Ю.ЛУЦЕНКА? У відповідь на це В.ГЕЛЕТЕЙ сказав: «А хто вам сказав, що ми не ініціюємо?».

Як відомо, 14 жовтня у ЦВК сталися сутички між правоохоронцями та народними депутатами від БЮТ. Депутати стверджують, що правоохоронці у приміщенні ЦВК завдали тілесних ушкоджень парламентаріям.

У свою чергу, керівник Управління державної охорони В.ГЕЛЕТЕЙ заперечив це. “Мені доповідають про те, що 6 чоловік є потерпілих по справі… Буде проведена судово-медична експертиза, я думаю, що найближчим часом Генпрокуратура дасть відповідь на ці питання і буде прийнято законне рішення», - додав він. За його словами, як тільки буде завершено оперативно-слідчу роботу, буде вирішено питання, за якою статтею порушувати кримінальну справу. В.ГЕЛЕТЕЙ також зазначив, що якщо народні депутати доведуть, що Управління держохорони перевищило свої повноваження, то він готовий відповідати.