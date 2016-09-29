У Раді зареєстровано нове міжфракційне об'єднання "Прозоре євробачення"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку позачергового пленарного засідання оголосив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він повідомив, що головою цього об’єднання обрано народного депутат Євгена Рибчинського.

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