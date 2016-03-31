У Раді створили чергове міжфракційне об'єднання, його очільником стала Фріз
У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "Україні євроатлантичний простір", яке очолила депутат Ірина Фріз (фракція "БПП").
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на засіданні парламенту.
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Він зазначив, що заступником голови цього МДО є народний депутат України Тарас Пастух.
За словами самої Фриз, об'єднання створено з метою формування політичної підтримки законодавчого забезпечення реформування сектору безпеки і оборони України, сприяння наближенню ЗСУ до стандартів НАТО, поглиблення співробітництва з Північноатлантичним альянсом для досягнення критеріїв, необхідних для членства в цій організації.
Раніше у Верховній Раді було створено антиокупаційне міжфракційне об'єднання "Наступ", до складу якого увійшли 10 народних депутатів із різних фракцій.