У Раді створили чергове міжфракційне об'єднання, його очільником стала Фріз

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на засіданні парламенту.

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Він зазначив, що заступником голови цього МДО є народний депутат України Тарас Пастух.

За словами самої Фриз, об'єднання створено з метою формування політичної підтримки законодавчого забезпечення реформування сектору безпеки і оборони України, сприяння наближенню ЗСУ до стандартів НАТО, поглиблення співробітництва з Північноатлантичним альянсом для досягнення критеріїв, необхідних для членства в цій організації.

Раніше у Верховній Раді було створено антиокупаційне міжфракційне об'єднання "Наступ", до складу якого увійшли 10 народних депутатів із різних фракцій.