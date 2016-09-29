Президент підтримав збільшення фінансування безпеки і оборони у 2016 році

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів доручається збільшити видатки на потреби національної безпеки і оборони України у 2016 році.

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Уряд повинен у тижневий термін внести на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», передбачивши збільшення видатків загального фонду державного бюджету для Міністерства оборони України на 3 млрд 800 млн грн, Головного управління розвідки Міністерства оборони - на 175 млн грн, Національної поліції України - на 2 млрд 4 млн 8 тис. грн, Державної прикордонної служби - на 782,7 млн грн, Служби безпеки України - на 128,5 млн грн, Державної спеціальної служби транспорту - на 5,4 млн грн, Управління державної охорони України - на 51 млн грн.

У 2016 році також повинно бути забезпечено фінансування загального фонду держбюджету на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розробку, освоєння і впровадження нових технологій, нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, в тому числі підготовку виробництва ракетного озброєння. Це відбудеться шляхом перерозподілу видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень Державному космічному агентству України в обсязі 300,0 млн грн, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України - в обсязі 263,0 млн грн.