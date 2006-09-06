Постійну делегацію ВР України при НАТО очолив депутат-«регіонал»

Головою постійної делегації Верховної Ради України при НАТО обрано народного депутата від фракції Партії регіонів Григорія ІЛЛЯШОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова Комітету ВР із закордонних справ Віталій ШИБКО, коментуючи сьогоднішнє установче засідання постійних делегацій ВР України.

Він також повідомив, що головою постійної делегації при Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) було обрано члена фракції СПУ Івана БОКОГО.

Також сьогодні обрано голову постійної делегації ВР України при ОБСЄ – ним став член фракції БЮТ Олег БІЛОРУС.

В.ШИБКО повідомив, що на даний час не обрано керівника постійної делегації ВР України при Парламентській асамблеї Ради Європи, оскільки «є деякі неузгодженості щодо складу делегації».

За його словами, в найближчий час очолюваний ним комітет розгляне дане питання і воно буде вирішено.