Справа про "чорну бухгалтерію": Холодницький заявив про три готових проекти підозр "дуже відомим людям"
17:02, 30 вересня 2016Політика
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У справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів вже готові три проекти підозр "дуже відомим людям".
Проекти підозр вже лежать на столі / фото: УНІАН
Про це повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
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"Є (підозри - УНІАН), але ці підозри треба підкріпити доказами, щоб було з чим йти до суду. Проекти підозр у мене на столі лежать. Поки три. Це люди дуже відомі", - заявив Холодницький.
Вчора глава МВС Арсен Аваков повідомив, що міністерство передасть НАБУ кілька оригіналів документів з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. У зв'язку з цим НАБУ хоче допитати Авакова.
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