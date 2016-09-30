Справа про "чорну бухгалтерію": Холодницький заявив про три готових проекти підозр "дуже відомим людям"

Про це повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

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"Є (підозри - УНІАН), але ці підозри треба підкріпити доказами, щоб було з чим йти до суду. Проекти підозр у мене на столі лежать. Поки три. Це люди дуже відомі", - заявив Холодницький.

Вчора глава МВС Арсен Аваков повідомив, що міністерство передасть НАБУ кілька оригіналів документів з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. У зв'язку з цим НАБУ хоче допитати Авакова.