Литвин не прийшов до Тимошенко з двох причин

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН не пішов сьогодні на нараду до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, бо не хоче "стояти у неї на підхваті” та брати участь у "змаганнях між нею та Президентом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, "Блок Литвина у Верховній Раді та Народна партія не хоче брати участі у змаганнях між Ю.ТИМОШЕНКО та Президентом України Віктором ЮЩЕНКО".

При цьому В.ЛИТВИН нагадав, що "на сьогодні Президент оголосив проведення РНБОУ з цього питання (подолання наслідків світової фінансової кризи - УНІАН), а прем’єр-міністр - про мобілізацію на свою користь".

"Хай вони між собою розберуться, бо це нагадує намагання виплисти самому, а втопити Україну", - сказав політик.

В.ЛИТВИН також пообіцяв, що його блок у парламенті та Народна партія "у цих ігрищах брати участі не буде".

"Ми стояли та стоїмо на тому, щоб сісти за "круглий стіл" за участю Президента, уряду, парламентських фракцій та чітко дати оцінку ситуації у країні та відповісти на запитання " Що відбувається? Чому це відбувається? Хто несе за це відповідальність? Що робити? Хто це буде робити?", - зазначив В. ЛИТВИН.

Він розцінив протистояння між урядом та Президентом і вчорашню пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО як намагання перекласти відповідальність за політичну ситуацію в Україні на інші політичні сили.

"Вони вже виборчі штаби розгорнули, плани до "двору" подоводили, а тепер хочуть, щоб усі інші вкотре вирішували проблеми їхнього небажання та невміння господарювати в країні. Наші пропозиції були визначені ще два місяці тому, ми чекаємо на них відповіді. А на "підхваті" ніхто стояти не буде", - зазначив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО вчора запропонувала створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи за участю всіх фракцій парламенту та переформувати на її основі уряд. Для вирішення цього питання вона запросила на нараду лідерів фракцій парламенту.