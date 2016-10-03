МВФ очікує на публікацію декларацій чиновників вищого рангу до кінця жовтня

Про це йдеться в офіційно оприлюдненому меморандумі між Україною і МВФ, оновленому за підсумками другого перегляду програми.

Згідно з документом, Фонд також очікує, що до кінця листопада Верховна Рада прийме необхідні зміни до законодавства про розширення повноважень Національного антикорупційного бюро України для проведення розслідувань.

Читайте такожВ е-деклараціях хочуть приховати данні чиновників про готівку, коштовності та подарунки - Центр протидії корупції

Як повідомляв УНІАН, система е-декларування запущена відповідно до Закону «Про запобігання корупції» опівночі 1 вересня.

З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів мають подати чиновники, що обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент і прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісії і Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна і НБУ і їх заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" і "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.