"Безвізова епопея": ЄС обговорить, як реагувати на можливий потік мігрантів з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання уряду.

"Питання полягає тільки в тому, що зараз Європейський парламент спільно з Європейською Радою повинен узгодити механізм реагування на міграційні ризики. Ця дискусія триває, в основному не в плані суті, а в плані розподілу повноважень... Ми дуже сподіваємося, що цей механізм буде узгоджений в цьому місяці", - сказав Клімкін.

Читайте такожЄвродепутат пояснив, за яких умов ЄС може призупинити "безвіз" для України

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Ради Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року.

В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках Плану дій щодо візової лібералізації. 5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповіддю про надання Україні безвізового режиму.

13 вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.