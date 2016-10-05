США спробують пом'якшити позицію України по Донбасу - ЗМІ

Про це повідомляють джерела в оточенні президента України Петра Порошенко, пише ЛІГА.net.

За даними видання, прихильники таких компромісів хочуть передати адміністрації нового президента США позитивну з їх точки зору динаміку по Донбасу - що одночасно має допомогти Хілларі Клінтон в передвиборній гонці.

Співрозмовники ЛІГА.net в оточенні Порошенка приписують ці слова віце-президенту США Джо Байдену, які він нібито сказав українському лідерові, коли той перебував на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці минулого місяця. Порошенко довелося пояснювати Байдену, що є певні червоні лінії, далі яких Україна не може піти - в силу внутрішніх причин.

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За словами співрозмовника в АП, МЗС, віце-президент США спробував схилити Порошенка до компромісів з Росією за сценарієм, який був написаний за допомогою переговорів в так званому паралельному з мінським форматом треку - американсько-російському, на двосторонніх переговорах помічника держсекретаря США Вікторії Нуланд і радника президента РФ Владислава Суркова.

Найближчі два тижні будуть вирішальними для України, кажуть в оточенні Порошенка.

"Захід буде на нас тиснути. Нам будуть викручувати руки. У США хочуть залишити позитивну спадщину. Тому Нуланд зараз полетіла в Москву. На нас будуть тиснути в найближчі тижні, нав'язуючи відверто неприйнятні для нас рішення по "дорожній карті", - цитує ЛІГА.net високопоставленого співрозмовника.

Як повідомляв УНІАН, раніше Байден попередив президента Петра Порошенка про ризик зняття Європейським Союзом санкцій проти Росії у разі відсутності прогресу в проведенні реформ в Україні.